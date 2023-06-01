الموارد البشرية: يجب القيام بهذا الإجراء فورًا حال خصم البنك من معاش الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لا يحق للبنك الخصم من معاش الضمان الاجتماعي.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يحق للبنك خصم أي مبلغ من المعاشات الضمانية، ويتم تقديم شكوى في حال تم إثبات ذلك”.

الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين ، وأموال هذا البرنامج من الزكاة.

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي

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شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:

-الأسر التي ليس لديها من يعولها.

-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

-المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

–أسر المدمن والمسجون والغائب.

-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

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