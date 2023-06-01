برواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في برنامج الصندوق الصناعي المنتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق التنمية الصناعية عن استمرار التقديم في برنامج “نخب” المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:
1- برنامج نخب الإئتمان.
– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير “جميع التخصصات مطلوبة”.
2- برنامج نخب دراسات السوق.
– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير “جميع التخصصات مطلوبة”.
3- برنامج نخب المهندسين.
– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها،
“الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها”.
الشروط
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).
– حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).
– حديث التخرج “من خريجي العام 2021 وما بعده”.
– معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
– في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق “إفادة تخرج” أو “سجل أكاديمي” يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.
المزايا المُقدمة للمرشحين
– تدريب منتهي بالتوظيف الفوري.
– مكافأة شهرية.
– مكافأة أداء سنوية.
– بدل سكن وبدل نقل.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
– التطوير الشخصي والمهني.
– اكتساب خبرات مميزة.
– اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.
– فرص تدريب خارجي خلال البرنامج.
معلومات عن البرنامج
– يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف
– يقام البرنامج لمدة سنتين 24 تشمل تدريب على رأس العمل وتدريب خارجي.
– سيتم تحديد موعد إقامة البرنامج “قريبًا”.
طريقة التقديم
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/8م).