برواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في برنامج الصندوق الصناعي المنتهي بالتوظيف

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أعلن صندوق التنمية الصناعية عن استمرار التقديم في برنامج “نخب” المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:

1- برنامج نخب الإئتمان.

– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير “جميع التخصصات مطلوبة”.

2- برنامج نخب دراسات السوق.

– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير “جميع التخصصات مطلوبة”.

3- برنامج نخب المهندسين.

– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها،

“الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها”.

الشروط

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).

– حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).

– حديث التخرج “من خريجي العام 2021 وما بعده”.

– معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.

– في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق “إفادة تخرج” أو “سجل أكاديمي” يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.

المزايا المُقدمة للمرشحين

– تدريب منتهي بالتوظيف الفوري.

– مكافأة شهرية.

– مكافأة أداء سنوية.

– بدل سكن وبدل نقل.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي للمتدرب ووالديه.

– التطوير الشخصي والمهني.

– اكتساب خبرات مميزة.

– اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.

– فرص تدريب خارجي خلال البرنامج.

معلومات عن البرنامج

– يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف

– يقام البرنامج لمدة سنتين 24 تشمل تدريب على رأس العمل وتدريب خارجي.

– سيتم تحديد موعد إقامة البرنامج “قريبًا”.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/8م).