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برواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في برنامج الصندوق الصناعي المنتهي بالتوظيف

برواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في برنامج الصندوق الصناعي المنتهي بالتوظيف

برواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في برنامج الصندوق الصناعي المنتهي بالتوظيف
١٠:٤٤:١٩ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية الصناعية عن استمرار التقديم في برنامج “نخب” المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:

1- برنامج نخب الإئتمان.

– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير “جميع التخصصات مطلوبة”.

2- برنامج نخب دراسات السوق.

– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير “جميع التخصصات مطلوبة”.

3- برنامج نخب المهندسين.

– التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها،

“الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها”.

الشروط

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).

– حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).

– حديث التخرج “من خريجي العام 2021 وما بعده”.

– معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.

– في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق “إفادة تخرج” أو “سجل أكاديمي” يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.

المزايا المُقدمة للمرشحين

– تدريب منتهي بالتوظيف الفوري.

– مكافأة شهرية.

– مكافأة أداء سنوية.

– بدل سكن وبدل نقل.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي للمتدرب ووالديه.

– التطوير الشخصي والمهني.

– اكتساب خبرات مميزة.

– اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.

– فرص تدريب خارجي خلال البرنامج.

معلومات عن البرنامج

– يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف

– يقام البرنامج لمدة سنتين 24 تشمل تدريب على رأس العمل وتدريب خارجي.

– سيتم تحديد موعد إقامة البرنامج “قريبًا”.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/8م).

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