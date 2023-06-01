“قفزة كبيرة”.. قروض بطاقات الائتمان في 3 أشهر تُسجل نصف مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير حديث أن إجمالي بطاقات الائتمان في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2023 بلغ نحو 23.55 مليار ريال بزيادة قيمتها 482 مليون ريال بنسبة 2.09%.

وأوضح التقرير – بحسب عكاظ – أن ذلك يأتي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي عندما سجلت -آنذاك- نحو 23.07 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع القروض العقارية من البنوك التجارية إلى 662.7 مليار ريال

الرقم الأعلى

ويعد هذ الرقم هو الأفضل فيما يخص قروض البطاقات الائتمانية والتي واصلت تحقيق أعلى رقم في تاريخها.

كما واصلت القروض تسجيل قفزاتها السنوية بشكل كبير بعد تقديم العديد من البنوك تسهيلات للحصول على تلك البطاقات، وهو ما أسهم في صعود قيمة تلك القروض إلى مستويات قياسية.

وأسهم في انتشار البطاقات الائتمانية ما يلي:

1- تقديم العديد من البنوك، خلال الفترة الماضية بطاقات ائتمانية ذات الحد العالي إلى الأفراد بشكل مجاني دون رسوم سنوية.

2- حصول مُلاك تلك البطاقات على عروض إضافية عند طلبهم تلك البطاقات كتأمين السفر والدخول للصالات المميزة في المطارات مجاناً وتأمين إضافي على المشتريات الإلكتروني.

وجاوزت قروض البطاقات الائتمانية إجمالي قروض ترميم وتحسين العقارات وتعد قروض البطاقات الائتمانية أكثر من قروض السيارات، وقروض التعليم، إضافة إلى قروض الرعاية الصحية، أو السفر والسياحة.