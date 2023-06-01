التأمينات تكشف حقيقة تأثير معاش الضمان الاجتماعي على صرف دعم ساند

تواصل – فريق التحرير:

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجود تعارض بين الحصول على دعم ساند ومعونة الضمان الاجتماعي.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “معونة الضمان الاجتماعي لا تؤثر على صرف ساند”.

نظام ساند

نظام “ساند” هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة عام 1435 هـ.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته.

وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى.

ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

ويشمل نظام “ساند” كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام “ساند” يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

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الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق “ساند”

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

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الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين و أموال هذا البرنامج من الزكاة.

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:

-الأسر التي ليس لديها من يعولها.

-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

-المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

–أسر المدمن والمسجون والغائب.

-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.