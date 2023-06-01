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من الهدايا إلى الضيافة.. محظورات تقويم التعليم داخل المدارس
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من الهدايا إلى الضيافة.. محظورات تقويم التعليم داخل المدارس

من الهدايا إلى الضيافة.. محظورات تقويم التعليم داخل المدارس

من الهدايا إلى الضيافة.. محظورات تقويم التعليم داخل المدارس
٠٨:٤٦:١٠ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حظرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، منح الهدايا والضيافة المفرطة لفرق تقويم التعليم داخل المدارس، لضمان وضبط جودة عملية التقويم والاعتماد المدرسي من قبل المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي.

ويتضمن القرار منع ممارسة التأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين على فريق التقويم، أو منسوبي المركز أو لجان التقويم والاعتماد فيما يتعلق بعمليات التقويم والاعتماد وقراراته.

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التأثير غير المقبول

وحددت الهيئة، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، عدة أشكال لما وصفته بالتأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين، وتتمثل في الآتي:

التواصل مع أحد أعضاء فريق التقويم الخارجي أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي أو أعضاء لجنة الاعتماد المدرسي حول توصية أو قرار أثناء عمليات التقويم الخارجي، باستثناء التواصل الرسمي المعتاد من الزيارة الميدانية.

-التهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة إلى فريق التقويم الخارجي أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي.

-الوعود الصريحة أو الضمنية باستحقاقات لفريق التقويم الخارجي، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي.

-الهدايا والضيافة المفرطة داخل المدرسة أو خارجها.

وفي حالة حدوث تأثير لا مبرر له، يُبلَّغ بذلك المدير التنفيذي للمركز.

-وقد يقتضي التأثير المفرط وغير المبرر إلغاء عمليات التقويم الخارجي، واتخاذ الإجراءات الرسمية؛ وفقاً لسياسات الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم في ذلك.

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