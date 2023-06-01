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بعد بدء تلقي الطلبات.. قرار جديد من “التعليم” بخصوص حركة النقل الداخلية
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بعد بدء تلقي الطلبات.. قرار جديد من “التعليم” بخصوص حركة النقل الداخلية

بعد بدء تلقي الطلبات.. قرار جديد من “التعليم” بخصوص حركة النقل الداخلية

بعد بدء تلقي الطلبات.. قرار جديد من “التعليم” بخصوص حركة النقل الداخلية
٠٨:١١:١٤ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بالتزامن مع فتح إدارات التعليم، استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444هـ، دعت وزارة التعليم إلى ضرورة حصر معلمي التعليم العام؛ العاملين في معاهد وبرامج التربية الخاصة.

وتهدف من تلك الخطوة إلى احتسابهم ضمن موجود التعليم العام، على أن يتم نقلهم حسب تخصصاتهم الأساسية إلى مدارس التعليم العام.

وعند الحاجة يتم تكليفهم في برامج ومعاهد التربية الخاصة؛ حسب دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وشددت الوزارة على أهمية التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج التعليمي.

وحثت على مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب لضمان استقرار الميدان، والموازنة بين المدارس، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

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حصر المعلمين الملغاة تخصصاتهم

وشملت القرارات حصر المعلمين الذين تم إلغاء تخصصاتهم أو دمجها بسبب التعديل أو الحذف، وإعادة توزيعهم على المراحل التي يمكن فيها الاستفادة منهم ومعاملة فصول تعليم الكبيرات الصباحي المشتركة مع التعليم العام كمدرسة واحدة.

وطلبت الوزارة معالجة وضع المكلفين من شاغلي الوظائف التعليمية بالزيادة عن المعيار العددي للتشكيلات المدرسية والإشرافية من خلال إدارة شؤون المعلمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويشمل ذلك إعادة توجيههم وفق الاحتياج على التشكيلات المكلفين عليها في القطاع نفسه، أو توجيههم معلمين وفق الاحتياج والموازنة، على أن يتم إسناد تدريس جميع تخصصات الاحتياج التعليمي في جميع المراحل؛ وفقًا لدليل الاستثمار الأمثل لشاعلي الوظائف التعليمية.

ويتضمن قرار الوزارة، نقل وفر المعلمين داخل القطاع حسب الاحتياج التعليمي والموازنة من خلال إدراجهم في إجراءات النقل الداخلي بعد إبلاغهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع.

وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيًا وفق إعدادها في النظام.

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اختيار الوفر من المعلمين من قبل مديري المدارس

ويتم اختيار الوفر من المعلمين من قبل مديري المدارس حسب الصلاحيات الممنوحة لهم.

وفي حال عدم الاختيار تقوم إدارة شؤون المعلمين بإدارة التعليم بهذه المهمة حسب الاحتياج التعليمي والموازنة.

وذلك من خلال مرحلة المؤهل ومعايير مفاضلة النقل وموازنة أنصبة المعلمين في المدارس المشتركة وبرامج التربية الخاصة ذات المدير الواحد باعتبارها مدرسة واحدة.

ولا ينتظر اكتمال أنصبة المعلمين في المرحلة أو البرنامج لإجراء الموازنة ونقل الوفر من المعلمين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة.

بما في ذلك الإسناد بعد إبلاغهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجيههم للمدارس.

وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيًا وفق إعدادها في النظام.

يشار إلى أن إجراءات النقل الطلبات بدأت أمس الأربعاء 11 من ذي القعدة 1444هـ، الموافق 31 من مايو 2023م.

وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، 16 من ذي القعدة 1444هـ، الموافق 5 من يونيو 2023م.

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