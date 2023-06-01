بعد تمرير “تعليق سقف الدين الأمريكي”.. النفط ينتظر تحولات كبيرة اليوم

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ينتظر سوق النفط تحركات كبيرة، اليوم الخميس، بعد تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون تعليق سقف الدين.

وأمام قوة الدولار، قد يستمر تراجع النفط الخام، حيث العلاقة بينهما عكسية.

هبوط معنويات السوق

وكشف عدد من المحللين الاقتصاديين أن معنويات السوق هبطت نسبيًا، بعد أن أدى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني إلى تفاقم التوقعات السلبية بشأن الطلب، بحسب “الاقتصادية”.

وأوضح المحللون أن الأرقام الفعلية وصلت إلى أدنى مستوى في العام الجاري، مع تسليط الضوء على حالة الانكماش للاقتصاد الصناعي الصيني.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” رسميًا عقد ثلاثة اجتماعات وزارية حضورية في فيينا يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال بيان لـ”أوبك” إن الاجتماع الوزاري 186 (العادي) لمنظمة أوبك سيبدأ السبت المقبل، يعقبه الاجتماع الـ49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الـ35 لـ “أوبك” و”أوبك+” الأحد المقبل.

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انخفاض على مدار يومين

وعلى مدار اليومين الماضيين خسر النفط أكثر من 4.5% من قيمته، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم (أغسطس) 1.29 دولار أو 1.75% إلى 72.42 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو 1.84% إلى 68.18 دولار للبرميل.