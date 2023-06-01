طقس أول يونيو.. توقعات باشتداد الحر وأمطار متفاوتة وانتهاء قِصَر الليل

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواء أول أيام من شهر يونيو باشتداد وارتفاع درجات الحرارة، مع أمطار قليلة متفاوتة على معظم مناطق المملكة.

أهم الخصائص والظواهر المناخية لشهر يونيو

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم أول أيام شهر يونيو الموافق 12 ذو القعدة، مبينًا أهم خصائصه وظواهره المناخية، وهي:

1 – يسمى في العراق وبلاد الشام حزيران.

2 – يعتبر من أشهر الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

3 – في الثلث الأخير منه طباخ اللون ويبدأ فيه تلون طالع بواكير النخل.

4 – ينتهي فيه قصر الليل ويتوقف 3 أيام ثم يأخذ في الزيادة على حساب النهار.

5 – عدد أيامه 30 يومًا ويوافق هذا العام ثلثي شهر ذي القعدة والثلث الأول من ذي الحجة.

6 – تقل فيه الأمطار، ويوافق دخول يونيو هذا العام حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السابعة عشر.

7 – فيه بداية فصل الصيف فعليًا بدخول أول طوالع الصيف في اليوم السابع منه، بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان.

8 – فيه حر الانصراف وبداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها شمالاً ناحية الجنوب.

هطول أمطار على 10 مناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول ورياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والمدينة المنورة.