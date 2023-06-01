ثلثاها للمملكة.. 487 مليار دولار موازنات دول الخليج

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سلط تقرير “كامكو انفست” الضوء على موازنات العام 2023 لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح التقرير أن إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي “باستثناء البحرين” في السنة المالية الحالية بلغ 487.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة تقدر بنحو 473.6 مليار دولار مقابل 515.5 مليار دولار في العام 2022، بانخفاض تبلغ نسبته 8.1%.

وكان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولار للبرميل، باستثناء عمان التي اعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولار للبرميل.

نسبة الإيرادات

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل المملكة وحدها ما نسبته 64.4% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام.

في المركز الثاني تأتي الكويت ثم قطر بنسبة 13.4% و13.0%، على التوالي.

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نسبة النفقات

وكشف أنه فيما يخص النفقات فمن المتوقع أن تسجل المملكة 61.7% من إجمالي نفقات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليار دولار..

إذ من المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً نمواً باستثناء قطر.

إيرادات المملكة

وأشار إلى أن إيرادات المملكة في الميزانية للسنة المالية 2023 تقدر بنحو 1.13 تريليون ريال (301.3 مليار دولار ).

وذلك مقابل 1.23 تريليون ريال (328.0 مليار دولار ) المدرجة في موازنة السنة المالية السابقة، بانخفاض تصل نسبة إلى 8.4%.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية إلى 157 مليار ريال في العام 2023.

وذلك نتيجة زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية التي تم تأجيلها على خلفية جائحة كوفيد -19.

يذكر أن حكومات دول الخليج أعلنت عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

ووضعت خططًا أكثر توسعًا للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد.