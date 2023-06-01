لا تفوتك.. أهم الفوائد الصحية والنفسية للعلاقات الإنسانية

تواصل – فريق التحرير:

تتجاوز العلاقات الإنسانية، فكرة التواصل والتعايش بين البشر إلى تحقيق جملة من الفوائد الصحية، لما لذلك من تأثير على الإنسان المعروف بكونه كائنًا متعايشًا مع الآخرين.

وتعتبر العلاقات الإنسانية أمرًا حيويًا في حياة الفرد والمجتمع، وتؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية والرفاهية العامة.

لذلك يقول محمد الحمزة في صحيفة “الرياض”، إنه يجب على الأفراد:

-العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الإنسانية الإيجابية.

-التفاعل بشكل إيجابي مع الآخرين.

-تقدير الاختلافات الفردية وتوفير الدعم والتشجيع والتعاطف والاحترام للآخرين.

-العمل على تحسين مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي.

-التعامل بشكل صحيح مع الصعوبات والتحديات في العلاقات الإنسانية.

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العلاقات الإنسانية الإيجابية

وأشار إلى ما أثبتته الدراسات من أن العلاقات الإنسانية الإيجابية تساعد على:

-تقليل المستويات العالية من التوتر والقلق والاكتئاب

تحسين الصحة النفسية والجسدية من خلال توفير الدعم النفسي والعاطفي والتشجيع على الاستقلالية والتفكير الإيجابي.

ويؤدي الشعور بالتقبل والاحترام والمودة والحب إلى تقليل مستويات القلق والتوتر والاكتئاب. ولها علاقة بتحسين الصحة الجسدية.

إذ أنها تحفز على ممارسة النشاط البدني وتوفير الدعم العاطفي والمعنوي والتحفيز على العناية بالصحة. وتعمل كذلك على تحسين جودة الحياة؛ حيث إنها تساعد على تحسين العلاقات الاجتماعية وزيادة الشعور بالانتماء والتواصل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

وذكر الحمزة أن العلاقات الإيجابية تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض النفسية؛ مثل الاكتئاب والقلق والتوتر العصبي.

إذ أنها تساعد على تحسين التواصل والتفاعل الاجتماعي وتوفير الدعم النفسي والتحفيز على الاهتمام بالصحة النفسية. وتعمل على تحسين العلاقات العائلية والزوجية، وهذا يؤدي إلى تحسين جودة الحياة الأسرية والحفاظ على استقرارها.

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العلاقات الإنسانية السلبية

في المقابل، حذر الكاتب من أن العلاقات الإنسانية السلبية تعتبر عاملاً خطيرًا يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للفرد، وتسبب العديد من المشاكل الصحية كالاكتئاب والقلق، والإصابة بالأمراض النفسية مثل الاضطرابات النفسية والنمطية.

إذ أنها تسبب الضغط النفسي والعاطفي الزائد، والإصابة بالأمراض الجسدية حيث ترفع من مستويات الإجهاد وتضغط على جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

وتعمل على تدهور العلاقات الاجتماعية حيث إنها تزيد من مستويات التوتر والاضطراب وتؤثر على التواصل الفعال والتعاون، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والانعزال الاجتماعي.