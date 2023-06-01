خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم وأيسر الخطوات من أجل الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج.

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خطوات للاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل الحجز لبرنامج حج داخلي، عبر هذه الخطوات:

1 – اضغط على رابط الخدمة.

2 – أدخل رقم الحجز أو الهوية.

3 – أرسل الطلب.

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المتطلبات

– أن يكون مقدما لطلب حجز برنامج حج.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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