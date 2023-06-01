“لامبورجيني” تعلن استمرار طرح “هوراكان” حتى ذلك العام (صور)

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أعلن عملاق صناعة وتطوير السيارات السوبر رياضية الخارقة، شركة “لامبورجيني” الألمانية، أنها ستستمر في طرح أيقونتها Huracan حتى نهاية عام 2024.

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طرح “هوراكان” مستمر حتى 2024

ونقلت وكالة (د ب أ) للأنباء عن الشركة الألمانية أن لامبورجيني هوراكان ستستمر لحين إطلاق طراز جديد يرث عرشها في أواخر 2024.

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أهم مميزات “هوراكان”

تعتمد السيارة على محرك 10 أسطوانات V10 بقوة 631 حصان، والذي يدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية فقط، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 341 كلم/س.

وتأتي لامبورجيني هوراكان مزودة بميزات مثل: غطاء عازل من الأصوات والحرارة، وغطاء محرك السيارة، ومقبس 12V – أمامي فقط، وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

يذكر أن لامبورجيني طرحت أيقونتها Huracan في عام 2014 نظير سعر يبلغ 190 ألف يورو ما يعادل 760 ألف ريال تقريبًا.

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