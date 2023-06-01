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“فيتامين د 3” يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال
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“فيتامين د 3” يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال

“فيتامين د 3” يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال

“فيتامين د 3” يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال
٠٦:٣٠:٣٥ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة فنلندية حديثة أن تناول الأطفال المبكر لجرعة أعلى من الجرعة الموصى بها من “فيتامين د 3” قد يقلل من الأعراض النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة.

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أعراض أقل للاكتئاب والقلق

وبحسب مجلة العلوم والفضاء والتكنولوجيا فقد أظهر الأطفال الذين يتلقون ثلاثة أضعاف الجرعة القياسية من “فيتامين د” أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق والسلوك من الذين يتناولون الجرعة القياسية.

وأشارت الدراسة إلى أن مكملات “فيتامين د 3” اليومية التي تزيد على الجرعة القياسية تقلل من خطر حدوث مشاكل داخلية في سن المدرسة.

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التقليل من خطر استيعاب الأعراض النفسية

وقال صمويل ساندبوغ من جامعة “تامبيري”: “تشير نتائجنا إلى أن جرعة أعلى من مكملات “فيتامين د 3″ خلال السنوات الأولى من الحياة قد تقلل من خطر استيعاب الأعراض النفسية في أواخر مرحلة ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة المبكرة”.

وأضاف ساندبوغ: “النتائج وآثارها المحتملة مثيرة للاهتمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج”.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال الأعراض النفسية الاكتئاب القلق المدرسة فيتامين د 3

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