مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون “رفع سقف الدين”

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صوت مجلس النواب الأمريكي، على تمرير مشروع قانون “رفع سقف الدين”، الذي توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، والبالغ 31.4 تريليون دولار، حتى أوائل عام 2025.

وصوت 317 عضوًا بالموافقة بينما صوت 117 عضوًا بالرفض.

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الولايات المتحدة تتجنب خطر التخلف عن سداد ديونها

وبذلك تجنبت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.

ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها.

وعقب التصويت، قال بايدن إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي للولايات المتحدة.

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اتفاق الميزانية حل وسط بين الحزبين

وأضاف بايدن في أول رد فعل أن اتفاق الميزانية حل وسط بين الحزبين وأنه لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده.

مضيفًا أنه يشكر رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وفريقه على التفاوض بحسن نية، إضافة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز.

كما دعا بايدن مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونًا.

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