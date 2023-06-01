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دراسة: النوبات القلبية تؤدي إلى تراجع في الذاكرة والإدراك المعرفي
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دراسة: النوبات القلبية تؤدي إلى تراجع في الذاكرة والإدراك المعرفي

دراسة: النوبات القلبية تؤدي إلى تراجع في الذاكرة والإدراك المعرفي

دراسة: النوبات القلبية تؤدي إلى تراجع في الذاكرة والإدراك المعرفي
٠٥:٠٧:٢٨ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

خلصت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يُصابون بنوبة قلبية يعانون من تراجع سريع في الذاكرة والإدراك المعرفي.

انخفاض الإدراك المعرفي

ووفق الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن الأشخاص الذين عانوا من حادثة واحدة على الأقل لاحتشاء عضلة القلب المعروف أيضًا باسم النوبة القلبية، قد يعانون من انخفاض الإدراك المعرفي ومشاكل في الذاكرة بشكل أسرع.

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النوبة القلبية تؤثر على صحة الدماغ

كما وجد الباحثون أن النوبة القلبية تؤثر على صحة الدماغ على المدى الطويل.

وحلل الباحثون مجموعة من أكثر من 30 ألف شخص، ومن بين هذه العينة، عانى 1033 فردًا من احتشاء عضلة القلب.

وأظهرت الدراسة أنه بمرور الوقت، أظهر جميع الأفراد انخفاضًا سنويًا في الإدراك، لكن من أصيبوا بنوبة قلبية في السابق عانوا من انخفاض “أكثر حدة” في الإدراك.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يصاب حوالي 805.000 شخص في الولايات المتحدة بنوبة قلبية كل عام.

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الكلمات الدلالية:
الإدراك الإدراك المعرفي الجمعية الطبية الأمريكية الدماغ الذاكرة القلب النوبات القلبية

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