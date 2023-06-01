نائب الرئيس الأمريكي السابق “مايك بنس” يعتزم الترشح لسباق الرئاسة

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من المقرر أن يعلن نائب الرئيس الأمريكي، السابق، مايك بنس، الأسبوع المقبل، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، في تحد لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

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“بنس” سيطلق حملته الانتخابية 7 يوليو القادم

وقالت شبكة “سي أن أن” ووسائل إعلام أمريكية أخرى، إن بنس البالغ 63 عامًا سيطلق حملته الرئاسية في 7 يونيو بخطاب في ولاية آيوا الواقعة في الغرب الأوسط.

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صراع بين الجمهوريين على الترشح للرئاسة

وكان ترامب البالغ 76 عامًا أعلن في نوفمبر أنه يعتزم الترشح للرئاسة للمرة الثالثة وهو الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

ودخل حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس البالغ 44 عامًا في السباق الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن ينضم إلى السباق الأسبوع المقبل جمهوري آخر بارز هو حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

وتسعى نيكي هايلي، الحاكمة السابقة لساوث كارولاينا وأول سفيرة عينها ترامب لدى الأمم المتحدة، للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

ويشاركها نفس المسعى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت.

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المنافس الأكثر جدية لترامب

ينظر إلى ديسانتيس منذ فترة طويلة على أنه المنافس الأكثر جدية لترامب.

وقد نأى بنفسه عن الرئيس السابق رغم تبنيه نفس أجندته الشعبوية التي تتلخص في شعار “أمريكا أولا”.

بدوره، فإن كريستي كان مقربًا من ترامب، لكنه انتقده بشدة على خلفية هجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.

وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، أصيب بنس بصدمة عندما هدد حشد من أنصار ترامب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونجرس.

وبنس، وهو مسيحي إنجيلي ومعارض للإجهاض بشدة..

راح يجوب البلاد في الأشهر الأخيرة ويتحدث في العديد من الولايات التي ينظر إليها على أنها الأكثر أهمية في سباق الحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.