61 وظيفة للدبلوم فأعلى توفرها “سدايا”

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن طرح 61 وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

– محلل نظم

– فني شبكات

– فني تشغيل وصيانة

– مهندس حاسب آلي

– مهندس كهرباء

– مهندس نظم

– مهندس شبكات

– استشاري التخزين المركزي

– مهندس نظم أول

– مستشار تشغيل الأنظمة المركزية

– مستشار قواعد البيانات

– أخصائي إدارة الخدمات التقنية

– مستشار التخزين

– مهندس شبكات وأمن معلومات أول

– مهندس عمليات الشبكات والأمن

– مستشار حماية وخصوصية البيانات

– أخصائي أول إدارة الحلول

– فني مراكز بيانات

– مدير مشروع

– (وظائف أخرى)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– هندسة الحاسب

– نظم معلومات حاسب

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– تقنية المعلومات

– هندسة الإلكترونيات

– هندسة الاتصالات

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– دبلوم تقنية معلومات

– دبلوم نظم معلومات

– دبلوم دعم فني

– دبلوم حاسب آلي

– دبلوم أمن سيبراني

– دبلوم عالي تشغيل حاسب

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: إضغط هنا