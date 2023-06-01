الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
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61 وظيفة للدبلوم فأعلى توفرها “سدايا”

61 وظيفة للدبلوم فأعلى توفرها “سدايا”

61 وظيفة للدبلوم فأعلى توفرها “سدايا”
٠٣:٠٣:١٠ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن طرح 61 وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

– محلل نظم
– فني شبكات
– فني تشغيل وصيانة
– مهندس حاسب آلي
– مهندس كهرباء
– مهندس نظم
– مهندس شبكات
– استشاري التخزين المركزي
– مهندس نظم أول
– مستشار تشغيل الأنظمة المركزية
– مستشار قواعد البيانات
– أخصائي إدارة الخدمات التقنية
– مستشار التخزين
– مهندس شبكات وأمن معلومات أول
– مهندس عمليات الشبكات والأمن
– مستشار حماية وخصوصية البيانات
– أخصائي أول إدارة الحلول
– فني مراكز بيانات
– مدير مشروع
– (وظائف أخرى)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– هندسة الحاسب
– نظم معلومات حاسب
– علوم الحاسب
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– تقنية المعلومات
– هندسة الإلكترونيات
– هندسة الاتصالات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– دبلوم تقنية معلومات
– دبلوم نظم معلومات
– دبلوم دعم فني
– دبلوم حاسب آلي
– دبلوم أمن سيبراني
– دبلوم عالي تشغيل حاسب

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: إضغط هنا

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أخبار السعودية اليوم الذكاء الاصناعي هيئة سدايا وظائف شاغرة

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