الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“ناسا” تؤكد: لا دليل على وجود “مخلوقات فضائية” خارج الأرض
61 وظيفة للدبلوم فأعلى توفرها “سدايا”
تسريبات تكشف خطط “شاومي” لتطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold
دراسة تكشف تأثير الوجبات السريعة على جودة النوم
مفاجأة لم تكن في الحسبان لمسعف عند وصوله لموقع حادث
ماتوا حرقًا.. النيران تلتهم سيارة ركاب في مدينة عربية

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تسريبات تكشف خطط “شاومي” لتطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold

تسريبات تكشف خطط “شاومي” لتطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold

تسريبات تكشف خطط “شاومي” لتطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold
٠٣:٠٠:١٣ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن Mix Fold3 يأتي بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة.

منتصف العام الجاري

وتستعد شاومي لإطلاق هاتف Mix Fold3 في صيف هذا العام، فيما أشارت تسريبات سابقة إلى أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي الهاتف بكاميرة periscope، ومعاييرIP لمقاومة الماء والغبار.

وفي الوقت نفسه، قدمت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” تفاصيل جديدة حول كاميرة السيلفي التي تأتي وفقاً للتسريبات بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حسب “sawtbeirut”.

اقرأ أيضا:

هاتف جديد من شاومي بكاميرا أمامية مزدوجة

مواصفات الهواتف الجديدة

وحسب التسريبات الأحدث، فإن تقنية الكاميرا أسفل الشاشة تقدم في الشاشة الرئيسية القابلة للطي، لذا ستكون أحد التغييرات الرئيسية في هاتف Mix Fold3 مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة.

وتدعم كاميرا periscope الجيل الثالث من هواتف شاومي القابلة للطي، تكبيرا بصريا حتى 5 مرات.

كما لفتت التسريبات الجديدة على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 تدعم هذا الإصدار، ومن المقرر أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

الكلمات الدلالية:
أحدث هواتف شاومي شركة شاومي ميكس فولد هواتف Mix Folf

مواد ذات صلة

المزيد
تطوير جهاز صغير لمراقبة «جودة الهواء» عبر الهواتف الذكية

تطوير جهاز صغير لمراقبة «جودة الهواء» عبر الهواتف الذكية

٠٨:٥٣ م، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠١٧
إل جي تعتزم توفير شاشات حواسيب LCD لمسية

إل جي تعتزم توفير شاشات حواسيب LCD لمسية

١٠:٠٣ ص، الأربعاء، ٠٨ يوليو ٢٠١٥
مايكروسوفت تُطلق تطبيق «ترانسلتور» لترجمة 50 لغة

مايكروسوفت تُطلق تطبيق «ترانسلتور» لترجمة 50 لغة

١٠:١٠ ص، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
بعد 22 عاماً.. نوكيا تفاجئ سوق الهواتف وتعيد «الموزة»

بعد 22 عاماً.. نوكيا تفاجئ سوق الهواتف وتعيد «الموزة»

٠٤:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٧ فبراير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *