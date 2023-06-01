تسريبات تكشف خطط “شاومي” لتطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold

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بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن Mix Fold3 يأتي بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة.

منتصف العام الجاري

وتستعد شاومي لإطلاق هاتف Mix Fold3 في صيف هذا العام، فيما أشارت تسريبات سابقة إلى أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي الهاتف بكاميرة periscope، ومعاييرIP لمقاومة الماء والغبار.

وفي الوقت نفسه، قدمت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” تفاصيل جديدة حول كاميرة السيلفي التي تأتي وفقاً للتسريبات بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حسب “sawtbeirut”.

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مواصفات الهواتف الجديدة

وحسب التسريبات الأحدث، فإن تقنية الكاميرا أسفل الشاشة تقدم في الشاشة الرئيسية القابلة للطي، لذا ستكون أحد التغييرات الرئيسية في هاتف Mix Fold3 مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة.

وتدعم كاميرا periscope الجيل الثالث من هواتف شاومي القابلة للطي، تكبيرا بصريا حتى 5 مرات.

كما لفتت التسريبات الجديدة على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 تدعم هذا الإصدار، ومن المقرر أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.