مفاجأة لم تكن في الحسبان لمسعف عند وصوله لموقع حادث

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روى المسعف عطا الله العمراني، واقعة حدثت معه، أثناء ممارسة عمله في شهر رمضان الماضي، عندما وصل إلى موقع حادث، وفوجئ بوجود أخيه داخل السيارة.

رمضان الماضي

وقال العمراني، عبر مداخلة مع برنامج “الراصد”، المذاع على فضائية “الإخبارية”: “وصلت لإنقاذ إحدى الحالات في رمضان الماضي، وتفاجأت بأن أخي محجوز داخل السيارة والدفاع المدني يحاول فتح الأبواب”.

وتابع: “شعرت بالصدمة فور وصولي إلى موقع الحادث، وفوجئت بالسيارة، وتعرفت عليها على الفور، أنها تخص عمي، لكنني تمالكت أعصابي، وتوجهت إلى السيارة ووجدت أخي بالداخل، في حين كانت عناصر الدفاع المدني تحاول فنح باب السيارة”.

ويمارس رجال الهلال الأحمر، عملهم، تحت ضغوط عدة، وفي مختلف مناطق المملكة، حيث يتواجدون في دقائق معدودة، بمواقع الحوادث، ويتعاملون بمهارة وحرفية عالية.

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