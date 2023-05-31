دراسة تكشف تأثير الوجبات السريعة على جودة النوم

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كشفت دراسة حديثة عن التأثير السلبي للوجبات السريعة على جودة النوم خلال ساعات الليل.

الوجبات السريعة والنوم

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا بالسويد مدى وكيفية تأثير الوجبات السريعة على النوم، وبينت التجربة أنه بعد اتباع نظام غذائي يعتمد على هذه الأطعمة تدهورت جودة النوم العميق.

وأوضح الباحثون، أن النوم ديناميكي للغاية، ويتكون من مراحل تقوم بوظائف مختلفة، مثلاً النوم العميق ينظم إفراز الهرمونات، ولكل مرحلة من النوم نوع مختلف من النشاط الكهربائي في الدماغ”.

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وراقب الباحثون 15 شاباً يتمتعون بصحة جيدة في عدة جلسات داخل مختبر النوم. وكانت عادات نومهم طبيعية وضمن النطاق الموصى به بين 7 و9 ساعات كل ليلة، وفقا لموقع “ساينس دايلي”.

وتناول المشاركون في الدراسة، نظاماً غذائيًا صحياً وآخر غير صحي بطريقة عشوائية، واحتوى النظامان على نفس العدد من السعرات الحرارية، واحتوى النظام غير الصحي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والمزيد من المواد الغذائية المصنعة.

أهم نتائج الدراسة

وبعد تناول هذه الوجبات، نام المشاركون أولاً ليلة عادية تم خلالها قياس نشاط أدمغتهم لمراقبة نومهم. ثم اتبعوا التوصيات الغذائية وخضعوا لمراقبة نومهم في جلسات تالية.

ولاحظ الباحثون أن المشاركين ناموا نفس القدر من الوقت في مراحل النوم المختلفة. لكن أظهر فحص نشاط الموجة البطيئة للنوم الذي يقيس مدى عمقه، أنه كان أقل لدى من تناولوا طعاماً غير صحي.

واستمر هذا التأثير أيضاً حتى ليلة ثانية، وبمجرد تبديل النظام الغذائي بين المجموعتين، أدّى النظام الغذائي غير الصحي إلى مشاكل في النوم.

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