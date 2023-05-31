ماتوا حرقًا.. النيران تلتهم سيارة ركاب في مدينة عربية

تواصل – فريق التحرير:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، إثر اشتعال النيران في سيارة ركاب “ميكروباص”، على الطريق الأوسط بمدينة 6 أكتوبر التابعة للعاصمة المصرية القاهرة.

سيارات إطفاء

وأصيب 3 آخرون في الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وفي الوقت نفسه، تم الدفع بسيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.

وحسب صحف مصرية، تلقى مسؤول غرفة العمليات التابعة للمرور المصري، إخطارا من شرطة النجدة، باشتعال سيارة ميكروباص، على طريق الواحات اتجاه الفيوم، بجوار مساكن أبناء الجيزة.

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وأول أمس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادثا مروعا على طريق أبو بكر مع طريق الثمامة في الرياض.

حادث مروع بالرياض

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “كل شي عن الرياض”، في “تويتر”، تحطم المركبة تماماً ووفاة قائدها بسبب السرعة الجنونية.

مطالبات بتغليظ العقوبات

وعلق مغردون على المقطع محذرين من خطورة السرعة الجنونية وقال: ” صاحب حساب فوارس الجزيرة “الله يرحمه ويغفر له، ويجب على المرور تغليظ العقوبات على المخالفين والمستهترين بالأنظمة المرورية مثل مصادرة المركبة والسجن لا يقل عن سنة وعدم استخراج رخصة قياده لمدة خمس سنوات، وعدم إصدار له أي تأمين على أي مركبة طوال فترة العقوبة، وإن شاء الله بعد هذه العقوبات يتحسن الوضع، شوراعنا مخيفة”.