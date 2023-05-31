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منها بدون خبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 133 وظيفة
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منها بدون خبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 133 وظيفة

منها بدون خبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 133 وظيفة

منها بدون خبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 133 وظيفة
٠٢:١٢:٢٥ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 133 وظيفة شاغرة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، منها وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة، في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، الخرج، الدوادمي) بالمجالات التالية:

– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الشرقية
– المدينة المنورة
– الدمام
– الطائف
– الخرج
– الدوادمي

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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