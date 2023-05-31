هبوط مدو للنفط بـ1.75% مقابل ارتفاع الدولار

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منيت أسعار النفط، في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بخسارة فادحة، متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.

أسعار النفط

هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 1.29 دولار أو 1.75% إلى 72.42 دولار للبرميل بحلول الساعة (10:13) بتوقيت جرينتش.

وفي الوقت نفسه، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو 1.84% إلى 68.18 دولار للبرميل، وهبط كلاهما بأكثر من 4% أمس الثلاثاء، كما نقلت “الاقتصادية” عن وكالة “رويترز”.

خسائر أسبوعية

وتتجه عقود خام برنت لشهر يوليو التي تنتهي اليوم وكذلك الخام الأمريكي إلى تسجيل خسائر شهرية تزيد على 9%، و1% على الترتيب.

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صعود الدولار

وفي المقابل، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية في مقابل ست عملات رئيسة أخرى، مدعوما بتحسن التضخم في أوروبا والتقدم بشأن اتفاق سقف الدين الأمريكي الذي سيتم عرضه على مجلس النواب اليوم للمناقشة.

ومن الممكن أن يعزز الدولار مكاسبه إذا جاءت بيانات رواتب الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو المنتظرة يوم الجمعة أفضل من المتوقع وعززت احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددا في يونيو.