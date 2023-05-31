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أطباء السودان: سقوط 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب الخرطوم
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أطباء السودان: سقوط 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب الخرطوم

أطباء السودان: سقوط 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب الخرطوم

أطباء السودان: سقوط 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب الخرطوم
٠٢:٢١:٥٦ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، سقوط 17 قتيلا و106 جرحى، في قصف عنيف جنوب الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبالأمس، أعلنت منظمة اليونيسيف أن الصراع في السودان خلف أكثر من 13,6 مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة.

وأكدت أن الأعداد آخذة في الازدياد، وهو ما يوازي أكثر من أعداد سكان البرتغال أو السويد أو رواندا.

حياة الأطفال تقترب إلى الهاوية

وأوضحت أن حياة الأطفال تقترب أكثر فأكثر إلى الهاوية بعد ستة أسابيع فقط من القتال الضاري، ويحتاج خمسة ملايين طفل إلى الدعم أكثر مما كانوا يحتاجون إليه قبل الصراع.

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886 حالة وفاة

وفي ظل تحذيرات دولية من تردي الأوضاع في السودان، ونداءات متكررة لإنقاذ الشعب السوداني الذي يعاي من نقص الخدمات الصحية، كشفت نقابة أطباء السودان عن ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ (866) حالة وفاة، و(3721) حالة إصابة.

تصريح وزير الصحة

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الاتحادى، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، استقرار النظام الصحى بالبلاد وانتظام انسياب الإمدادات الطبية للولايات، مشيدا بمساهمات ولايتى الجزيرة ونهر النيل في سد فجوات الخدمات الطبية المتخصصة، معربا عن أمله في أن يتم إخلاء وتأمين المرافق الصحية خلال فترة الهدنة المعلنة.

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18 مدنيا

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان، عن مصرع 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع في مدينة نيالا.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن المحادثات اللاحقة بشأن السودان ستتضمن الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة من محادثات جدة ستركز على إخلاء المراكز الحضرية بالسودان من القوات العسكرية.

السودان - دمار

الكلمات الدلالية:
الحرب في السودان الخرطوم السودان مقتل مدنيين نقابة أطباء السودان

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