أطباء السودان: سقوط 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب الخرطوم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، سقوط 17 قتيلا و106 جرحى، في قصف عنيف جنوب الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وبالأمس، أعلنت منظمة اليونيسيف أن الصراع في السودان خلف أكثر من 13,6 مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة.
حياة الأطفال تقترب إلى الهاوية
وأوضحت أن حياة الأطفال تقترب أكثر فأكثر إلى الهاوية بعد ستة أسابيع فقط من القتال الضاري، ويحتاج خمسة ملايين طفل إلى الدعم أكثر مما كانوا يحتاجون إليه قبل الصراع.
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886 حالة وفاة
وفي ظل تحذيرات دولية من تردي الأوضاع في السودان، ونداءات متكررة لإنقاذ الشعب السوداني الذي يعاي من نقص الخدمات الصحية، كشفت نقابة أطباء السودان عن ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ (866) حالة وفاة، و(3721) حالة إصابة.
تصريح وزير الصحة
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18 مدنيا
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان، عن مصرع 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع في مدينة نيالا.
وأكدت أن المرحلة المقبلة من محادثات جدة ستركز على إخلاء المراكز الحضرية بالسودان من القوات العسكرية.