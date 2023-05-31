مع حلول الصيف وارتفاع الحرارة.. تعرف على سبب تنقيط المكيف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درحة حرارة الأجواء، أصبحت المكيفات من الضروريات في كل منزل.

تنقيط مكيف الهواء

ومع الاستخدام قد يحدث أحياناً تسريب للمياه من داخل المكيف، مما يتسبب في حالة من القلق وتضرر المفروشات في حال وجودها أسفل المكيف.

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وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سبب تنقيط وتسرب المياه من داخل المكيف.

وأوضح أحد الأشخاص في مقطع الفيديو الذي نشره المختص “ناصر العثمان”، عبر حسابه في “تويتر”، سبب تنقيط المياه من داخل المكيف.

سبب التنقيط وحل المشكلة

وقال: “إن الانسداد في ماسورة التصريف، بسبب الأتربة والكتل الطينية في أنبوب تصريف المياه في المكيف، هي سبب النقيط”.

وأضاف “في هذه الحالة يجب عمل غسيل لكامل المكيف بما فيه المروحة وأنابيب التصريف الداخلية والخارجية وسوف تنحل المشكلة بإذن الله”.

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