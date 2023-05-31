“الدين المعاملة”.. شاب عربي يصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي بدولة أوروبية

تواصل – فريق التحرير:

أصبح شاب من جنسية جزائرية حديث وسائل التواصل الاجتماعي بدولة أوروبية وفي العالم العربي، بعد مبادرته لإنقاذ امرأة مسنة من الغرق.

الشاب الجزائري ندير، لم يتردد لحظة وخاطر بنفسه لإنقاذ امرأة مسنة من الغرق، في بلجيكا، بعد سقوطها في نهر ميوز بمدينة لييج البلجيكية.

الشاب يخاطر بحياته لإنقاذ المرأة

وقالت الصحف البلجيكية إن الشاب ندير الذي يقيم في البلاد بصفة غير قانونية خلع ملابسه وقفز إلى النهر لإنقاذ المرأة من الغرق.

وبعد لحاق الشاب بالمرأة تشبث بها وجرها إلى حافة النهر، منتظرا وصول رجال الحماية المدينة.

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عمل بطولي من شاب عربي

وبعد تداول المقطع، تصدر الشاب ندير عناوين الصحف البلجيكية، ووصف ما قام به بالعمل البطولي الشجاع، كما أشادت الصحف بأخلاقه وشجاعته.

وخلال دقائق أتت الشرطة وانتشلت الشاب والمرأة من النهر، ووصفت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عمل الشاب الجزائري بالبطولي.

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