الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ماتوا حرقًا.. النيران تلتهم سيارة ركاب في مدينة عربية
مع حلول الصيف وارتفاع الحرارة.. تعرف على سبب تنقيط المكيف (فيديو)
أطباء السودان: سقوط 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب الخرطوم
منها بدون خبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 133 وظيفة
هبوط مدو للنفط بـ1.75% مقابل ارتفاع الدولار
“الدين المعاملة”.. شاب عربي يصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي بدولة أوروبية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الدين المعاملة”.. شاب عربي يصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي بدولة أوروبية

“الدين المعاملة”.. شاب عربي يصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي بدولة أوروبية

“الدين المعاملة”.. شاب عربي يصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي بدولة أوروبية
٠١:٤٢:٣٢ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصبح شاب من جنسية جزائرية حديث وسائل التواصل الاجتماعي بدولة أوروبية وفي العالم العربي، بعد مبادرته لإنقاذ امرأة مسنة من الغرق.

الشاب الجزائري ندير، لم يتردد لحظة وخاطر بنفسه لإنقاذ امرأة مسنة من الغرق، في بلجيكا، بعد سقوطها في نهر ميوز بمدينة لييج البلجيكية.

الشاب يخاطر بحياته لإنقاذ المرأة

وقالت الصحف البلجيكية إن الشاب ندير الذي يقيم في البلاد بصفة غير قانونية خلع ملابسه وقفز إلى النهر لإنقاذ المرأة من الغرق.

وبعد لحاق الشاب بالمرأة تشبث بها وجرها إلى حافة النهر، منتظرا وصول رجال الحماية المدينة.

اقرأ أيضا:

تصرف متهور.. طالب يخاطر بحياته ويتسلق عمود إنارة بالقنفذة (فيديو)

عمل بطولي من شاب عربي

وبعد تداول المقطع، تصدر الشاب ندير عناوين الصحف البلجيكية، ووصف ما قام به بالعمل البطولي الشجاع، كما أشادت الصحف بأخلاقه وشجاعته.

وخلال دقائق أتت الشرطة وانتشلت الشاب والمرأة من النهر، ووصفت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عمل الشاب الجزائري بالبطولي.

اقرأ أيضا:

«عمل بطولي».. باكستاني يقود شاحنة نفط «مشتعلة» ويخاطر بحياته لإنقاذ المدينة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
إنقاذ امرأة من الغرق الجزائر بلجيكا شاب جزائري

مواد ذات صلة

المزيد
«المرور» يُحذّر قائدي المركبات من مخالفة خطيرة تُعرّض حياتهم للخطر

«المرور» يُحذّر قائدي المركبات من مخالفة خطيرة تُعرّض حياتهم للخطر

٠٤:٥٧ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
7 خطوات تساعدك على التخلص من التوتر في 24 ساعة

7 خطوات تساعدك على التخلص من التوتر في 24 ساعة

٠٩:٥٧ ص، الأثنين، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
مراقبون يمنيون: لقاء المخلوع صالح التلفزيوني غداً «الأخير» إعلامياً

مراقبون يمنيون: لقاء المخلوع صالح التلفزيوني غداً «الأخير» إعلامياً

١١:١١ م، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود

٠٨:٤٩ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *