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تمثيل وتشويه للجثامين.. عمليات تبادل تكشف وجه الحوثي الحقيقي
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تمثيل وتشويه للجثامين.. عمليات تبادل تكشف وجه الحوثي الحقيقي

تمثيل وتشويه للجثامين.. عمليات تبادل تكشف وجه الحوثي الحقيقي

تمثيل وتشويه للجثامين.. عمليات تبادل تكشف وجه الحوثي الحقيقي
٠١:٠٦:٠٢ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرت جرائم مليشيا الحوثي الانقلابي، كاشفة الوجه القبيح لأفعال منافية للإنسانية، حيث أقدمت المليشيا على إنهاء حياة الجرحى، فضلا عن تشويه الجثث.

تشويه بمادة الأسيد

ومن جانبه، قدم وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني، بتعازيه لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدا أن جرائم المليشيات لن تسقط بالتقادم.

وقال الإرياني عبر حسابه على تويتر إن:” مارب شيعت كوكبة من الجنود الأبطال الذين قاوموا مليشيا الحوثي وقامت المليشيات بتصفيتهم بعد أسرهم في الجبهات الجنوبية لمحافظة مارب أواخر 2021.

وأضاف:” المليشيات صبت مادة الأسيد على أجسامهم، وأخفت جثثهم لعام وثمانية أشهر، انتقاماً من مواقفهم الوطنية ضد المشروع الكهنوتي، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال يمثلون شباب اليمن المتعلم تركوا مقاعدهم للدفاع عن الجمهورية والهوية.

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تبادل جثامين

وخلال الأسابيع الماضية قادت منظمة الأسرى والمحتجزين تفاوضا مع مليشيا الحوثي وتم تبادل عدد 54 جثة بين الطرفين، لكن المليشيات كعادتها نكثت الاتفاق في اللحظات الأخيرة وسلمت 22 جثة.

من بين الجثث التي سلمتها المليشيات، تسعة جثث لجنود تم أسرهم بعد إصابتهم وقضوا تحت التعذيب في سجون الميشيا وشوهت بعضها بمادة الأسيد.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن انتهاكات الحوثي تشويه جثامين عملية تبادل مليشيا الحوثي

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