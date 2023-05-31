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ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية وموسكو تتوعد.. ماذا يحدث؟
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ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية وموسكو تتوعد.. ماذا يحدث؟

ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية وموسكو تتوعد.. ماذا يحدث؟

ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية وموسكو تتوعد.. ماذا يحدث؟
٠١:١٧:٥٦ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توعدت الخارجية الروسية ألمانيا بالرد بالمثل، بعد قيام برلين بإغلاق 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية، محملة الأخيرة مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن “الإجراءات الاستفزازية غير المدروسة من ألمانيا لن تمر دون رد مناسب”.

تدهور العلاقات بين البلدين

وأضافت الخارجية الروسية “أن مسؤولية تدهور العلاقات بين روسيا وألمانيا تقع على عاتق برلين”.

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وأشارت إلى أن طلب ألمانيا بإغلاق 4 قنصليات عامة روسية بحلول 31 ديسمبر القادم، يعدّ “خطوة غير ودّية تهدف للمزيد من تدمير العلاقات”.

موسكو تتهم برلين بالتصعيد

وتابع بيان الخارجية الروسية: “روسيا ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات من جانب ألمانيا لتبرئة نفسها من التصعيد المستمر وتطالب السلطات الألمانية بوقفه”.

يذكر أن برلين أعلنت أمس الأربعاء، إغلاق 4 من أصل 5 قنصليات روسية في البلاد ردا على ما أسمته “إجراءات موسكو”.

بدورها أعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق عن فرض قيود على الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الدبلوماسية الألمانية ردا على قرار الجانب الألماني مغادرة 40 موظفا دبلوماسيا وإداريا وفنيا من البعثات الروسية لديه عام 2022 بدون أساس، ومن ثم طرد 30 موظفا آخرين في بداية عام 2023.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا برلين روسيا موسكو

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