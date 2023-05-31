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الأولى من نوعها.. إنهاء معاناة مريضة بمتلازمة النفق الرسغي بالقطيف خلال 20 دقيقة
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الأولى من نوعها.. إنهاء معاناة مريضة بمتلازمة النفق الرسغي بالقطيف خلال 20 دقيقة

الأولى من نوعها.. إنهاء معاناة مريضة بمتلازمة النفق الرسغي بالقطيف خلال 20 دقيقة

الأولى من نوعها.. إنهاء معاناة مريضة بمتلازمة النفق الرسغي بالقطيف خلال 20 دقيقة
٠١:٠٧:٢٧ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى القطيف المركزي، من إجراء أول عملية منظار لعلاج متلازمة النفق الرسغي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية.

عملية جراحية بالقطيف:

وبحسب بيان استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور إبراهيم الحلال، فإن المريضة عانت آلامًا مبرحة في اليد اليسرى منذ أكثر من عام.

وأوضح أنه بعد الكشف والفحص السريري تبين وجود ضغط شديد على العصب الأوسط، ما استلزم إجراء عملية جراحية لتحرير العصب؛ تفاديًا لحدوث الآلام المزمنة وضمور العضلات.

وأضاف أن العملية تعد من العمليات القصيرة واستغرقت 20 دقيقة لكونها تعتمد على المنظار.

ونوّه الحلال أنه جرى تحرير العصب وتخفيف الضغط باستخدام منظار جراحي وفتحة صغيرة في الرسغ مما ينتج عنه نتائج أفضل وتعافي أسرع للمريض.

تقنية حديثة في العمليات الجراحية:

وأشار الحلال إلى أن إجراء هذا النوع من العمليات كان يتم عن طريق الشق المفتوح، والذي قد يسبب آلامًا مبرحة بعد العملية، ولكن مع التقنية الحديثة يتم تحرير العصب عن طريق شق صغير ليساعد بتقليل الألم بعد العملية.

كما نوّه أن المريضة غادرت المستشفى بعد إجراء العملية في نفس اليوم، وهي تتمتع بصحة جيدة وبدون أي آثار جانبية من الإجراء الجراحي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية صحة وطب عملية جراحية متلازمة

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