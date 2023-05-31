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البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الحرب في السودان
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البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الحرب في السودان

البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الحرب في السودان

البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الحرب في السودان
١٢:٤٨:٥٥ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الأربعاء، بيانا قال فيه إنه يجب أن يتوقف القتال في السودان وتصل المساعدات إلى البلاد.

انسحاب الجيش 

وعلق حول مفاوضات الهدنة قائلا: “انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات الهدنة أمر مؤسف”، حسب “العربية”.

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تعليق الحكومة

من جانبه، أوضح مسؤول في الحكومة السودانية أن موقف الجيش هذا أتى بسبب عدم تنفيذ الدعم السريع البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات، حسب فرانس برس.

تبادل الاتهامات 

في المقابل، علق الدعم السريع على هذا القرار، مؤكدا التزامه بالمفاوضات، ومتهما القوات المسلحة بتعمد تعطيل الهدنة.

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وعلى الصعيد الإنساني، شهدت إحدى دور الأيتام في السودان كارثة إنسانية على إثر الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.

نقص الغذاء والأمراض

ولقى عشرات الأطفال الرُضع حتفهم، داخل أكبر دار للأيتام في البلاد، إذ لقي أطفال حتفهم جراء نقص الغذاء والأمراض، وقلة الرعاية، التي يصعب توفيرها بسبب قلة الكادر العامل في الدار.

شهادة طبيبة

وتحدثت الطبيبة عبير عبد الله، التي تشغل منصب المديرة الطبية لـ”دار رعاية الطفل اليتيم” لوسائل إعلام مشيرة إلى أنها كانت في الأيام التي تلت اندلاع الاقتتال بين الطرفين المتنازعين.

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أخبار السودان الأزمة السودانية الهدنة في السودان بيان البيت الأبيض

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