ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس التركي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

فوز أردوغان:

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

فيما أعرب فخامته عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

هيئة الانتخابات التركية:

وكانت هيئة الانتخابات التركية قد أعلنت فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، مضيفة أن أردوغان حصل على 52% وكليجدار أوغلو حصل على 47% من الأصوات.

وأكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليتشدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين، فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.

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