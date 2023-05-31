فاغنر تعلن مقتل أول عربي في صفوفها بأوكرانيا.. ما جنسيته؟

تواصل- فريق التحرير:

قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس الأربعاء 31 مايو، إن مواطناً عراقياً يقاتل مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لقي حتفه في أوكرانيا.

عراقي الجنسية

وجاء في الموقع أن العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من أبريل 2023، بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاغنر في مدينة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.

جاء في الموقع أيضاً، أنه أصيب في باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك، التي قال بريغوجين إن “فاغنر” سيطرت عليها في منتصف مايو 2023، بعد معركة احتدمت منذ العام الماضي.

مصرع 20 ألف

وفي مقابلة مع مدون مؤيد لروسيا، قال بريغوجين إن الصراع كبّد مجموعته 20 ألفاً من أرواح أفرادها.

في مقطع مصور نشره موقع الوكالة يظهر رجل قيل إنه والد وتوت، وهو يتلقى أوسمة تكريم لابنه بعد وفاته، وأنه أيد قراره الانضمام إلى فاغنر “متطوعاً”.

وظهر الرجل وهو يقول إن عباس أراد الفوز بحريته وأراد أن يكون رجلاً يدافع عن حريته وعن نفسه، وأنه أخبره بأنه وجد حريته في روسيا.

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