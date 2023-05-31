“الكيف” و”الكوكايين”.. ضربات استباقية تطال تجار السموم بدولة عربية خلال أسبوع

تواصل- فريق التحرير:

نفذت وزارة الدفاع الجزائرية في تلسمان، عملية إتلاف وحرق ما يقدر بـ 2 طن و272.27 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و2 كيلوجرام و654.28 غرام من مادة الكوكايين.

الدفاع الجزائرية:

ونقل موقع النهار الجزائري عن بيان وزارة الدفاع أن العملية تمت عملا بالقوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها وعلى غرار عدة عمليات أخرى.

وأوضح أن ذلك جاء لتنظيم عملية وطنية لإتلاف هذه السـموم وحرقها وذلك بعد أن تم تجميع كل المخـدرات التي تم حجزها على المستوى الوطني.

وأضاف أن عملية إتلاف وحرق السموم تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني الأمن الوطني، وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.

وقد تم احترام في هذه العملية شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من طرف مصالح الضبطية القضائية.

كوكايين في ملابس طفل:

وقبل أسبوع تمكنت القوات الأمنية في الجزائر من الإطاحة بشبكة دولية تقوم بتهريب المخدرات عبر البلاد.وبحسب ما ذكره موقع النهار الجزائري عن تفاصيل العملية، فإن كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة داخل لباس طفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وكشفت التحقيقات أن مخدرات الكوكايين تم جلبها عبر التهريب من المغرب، حيث قادت إلى تحديد هويتي مشتبه بهما أحدهما تم القبض عليه والآخر استدعي للتحقيق.

وكانت شرطة سيدي بلعباس قد فككت شبكة دولية للمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث أسفرت العملية عن حجز كيلوجرام من الكوكايين و300 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

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