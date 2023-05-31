سقوط لوحة إعلانية في أحد المسارحة جراء الأمطار والرياح العاتية

تواصل – فريق التحرير:

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح النشطة في سقوط لوحة إعلانية في محافظة أحد المسارحة.

تقلبات جوية بأحد المسارحة

وتشهد محافظة أحد المسارحة، حالة من التقلبات الجوية وأمطار غزيرة ورياح نشطة من المتوقع أن تستمر لساعات.

اقرأ أيضا:

أمطار على الرياض

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من يوم غدٍ الخميس وتستمر إلى يوم الأحد القادم تشمل (الرياض، الدرعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، رماح، ثادق، الخرج، حوطة بني تميم، الحريق، البجادية، الدلم)

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

اقرأ أيضا: