تحويل الدراسة عن بعد في صامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة.. غداً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جازان، تحويل الدراسة عن بعد في صامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة ليوم غد الخميس، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

تحويل الدراسة عن بعد

وقال متحدث تعليم جازان، في بيان عبر “تويتر”: “إنه نظرًا لاستمرار الحالة المطرية وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 12/ 11/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي، في مكاتب تعليم صامطة، وأحد المسارحة والحرث، والعارضة والمدارس التابعة لها.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا:

الطائف الآن.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية (فيديو)