الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أعلى مستوى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.35 مليار ريال
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أعلى مستوى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.35 مليار ريال

أعلى مستوى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.35 مليار ريال

أعلى مستوى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.35 مليار ريال
١١:٣٧:٢٧ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطا والأعلى تمويلا في المملكة خلال الربع الأول.

المستوى الأعلى

وسجل الربع الأول من 2023، أعلى مستوى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بقيمة 1.35 مليار ريال، حسب “الاقتصادية”.

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بزيادة 4.8%.. عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يتخطى المليون

وارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 1.2 مليون منشأة، بزيادة 4.8 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من 2022، وحظيت الرياض بالحصة الأكبر بأكثر من 40%.

تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الأمر الذي أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطًا والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023.

وسلّط التقرير الضوء على مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.

وذلك من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل:

1 – البطاقات الائتمانية للمنشآت.

2 – تمويل المتاجر الإلكترونية.

3 – تمويل رأس المال العامل.

4 – التمويل متناهي الصغر.

5 – التمويل بحد ائتماني متجدد.

6 – التمويل لأجل.

ويسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد السعودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمويل المنشآت الصغيرة

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