لن تصدق الفوائد.. هذا ما يفعله البصل في تغذية الشعر؟

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على الرغم أن البصل يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، لكن له فوائد مذهلة في حماية الشعر وتغذيته.

ويتم استخدام البصل لتحسين وتعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط، حيث يتضمن العديد من الفوائد منها:

1-زيادة لمعان الشعر.

2- المساعدة في خفض خطر الإصابة بالقمل.

3- المساهمة في زيادة الكثافة والحيوية للشعر.

4- الوقاية من القشرة وحماية فروة الرأس والشعر منها.

5- تعزيز عملية تدفق الدم إلى الرأس مما يزيد من تغذية الشعر هناك.

6- مد الشعر بالمغذيات التي يحتاجها.

7- تعزيز صحة بصيلات الشعر.

8- حماية الشعر من الترقق والتكسر وذلك بسبب محتواه من الكبريت.

9- الوقاية من أي التهاب قد يصيب فروة الرأس.

10- المساعدة في التقليل من مشكلة تساقط الشعر.

11- غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر.

محاذير استخدام البصل للشعر:

بالرغم من فوائد البصل للشعر العديدة، لكن عند استخدام أي من ماسكات البصل للشعر يجب:

1-التأكد من تصفية العصير وذلك من أجل التخلص من قطع البصل الكبيرة والتي قد تعلق بالشعر.

2- إضافة بضع قطرات من أي من الزيوت العطرية الأساسية إن كنت لا تستطيع تحمل رائحة هذه ماسكات البصل للشعر.

3- القيام بتجربة الماسك على بقعة صغيرة من ذراعك للتأكد من عدم وجود حساسية تجاهه قبل وضع أي ماسك على فروة الرأس.

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