تساقط البرد وجريان للسيول.. أمطار غزيرة على الباحة ومكة والجموم

تواصل – واس:

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم الأربعاء- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعدداً من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.

توخي الحذر

فيما نبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

تنبيه على مكة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

محافظة الجموم

وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مبيناً أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

توقعات الرياض

تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من يوم غدٍ الخميس وتستمر إلى يوم الأحد القادم.

12 منطقة بالرياض

وحسب “الأرصاد” تشمل الحالة (الرياض ،الدرعية،المجمعة، الزلفي،الغاط، رماح، ثادق، الخرج، حوطة بني تميم، الحريق، البجادية،الدلم)

وأهاب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

تحذير للمصطافين

وحذر “طقس العرب” وفقًا لمعطيات الحالة الجوية، من عواصف رعدية وأمطار تؤثر على المصايف، متوقعًا حدوث المزيد خلال الساعات القادمة.

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

يحدث الآن⚠️

عواصف رعدية وأمطار تؤثر على المصايف والساعات القادمة تحمل المزيد https://t.co/GYhhBjuq7V

#عاجل #السعودية pic.twitter.com/Cp8Lr51FPb — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 31, 2023

أمطار وسيول وبرد وضباب على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.