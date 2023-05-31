استشاري يحذر من 3 أطعمة.. قلل منها قدر الإمكان

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حذر د. ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري، من خطورة الإفراط في تناول ثلاثة أطعمة بسبب خطورتها على الصحة.

وقال الجهني عبر حسابه في “تويتر”: “انتبهوا.. السموم البيضاء الثلاثه وهي السكر والملح والدقيق الأبيض (الخبز الابيض)، قلل منها قدر الإمكان فهي مضره بالصحة.

أضرار خطيرة على الصحة

وأوضح الجهني، أن أضرار السكر والملح والدقيق حال الإفراط في تناولها كالتالي:

– زيادة الملح في الجسم قد تسبب الشعور بالكآبة والقلق ، كما يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى رفع ضغط الدم و هشاشة العظام وزيادة نسبة الإصابة بلجلطات القلب والدماغ.

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ونصح الجهني بالتقليل من الملح قدر الإمكان مع عدم إضافة الملح إلى الأكل الذي تم إضافة الملح له أثناء الطهي او استبدله بعصير الليمون، ولا يوجد فائده من ملح الهمالايا.

– كما أن السكر (السكر الأبيض أو سكر المائدة) مسؤول زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والزهايمر وبعض أنواع السرطان ويؤثر على ضغط الدم وهشاشة العظام.

والسكر البني أو السكر الدايت (المحليات الصناعية ) لا يقل ضررها عن السكر الأبيض واستعض عن السكر بالعسل الأصلي أو الفاكهة بكمية معتدلة.

– الخبز الأبيض يزيد نسبة الإصابة بالسكري وتراكم الدهون في البطن، ونصح الجهني باستخدام الدقيق الأسمر والشعير ودقيق اللوز بدل الدقيق الأبيض باعتدال.

وختم د. ناصر الجهني بقوله: “باختصار.. يوصي في النهاية إلى ضرورة الاعتدال في كل شيء والانتباه الى الكمية والنوعية عند تناول أي طعام”.

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