1200 ريال.. خبير بسوق الماشية يكشف مفاجأة عن أسعار الأضاحي بعد أيام

تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد خبراء سوق الماشية، والذي يبشر فيه بهبوط غير مسبوق لأسعار الأغنام، والذي لن يتجاوز 1200 ريالات بحسب توقعاته للسوق.

انخفاض أسعار سوق الماشية:

وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على حساب فالح بن صقر على منصة تويتر .. يقول خبير سوق الماشية : ” أنا أنقل لكم الحقائق، لا تصدقوا من يزيد في الأسعار والتي تصل لـ 1700 ريال”، بحسب قوله.

وأكد أنها لن تتجاوز 1200 ريال ومن يطلب أكثر يجب تركه، منوها أن سوق الماشية في انحدار.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” وشهد شاهد من أهلها.. خبير سوق الماشية يقسم بالله قسما عظيما بأن سوق الماشية في انحدار عمودي قوي وأن المسألة مسألة أيام وأطلق ضحية سعرها 1200 ريال إذا المواطن على عجل”.

وعلق آخر :” نزول أسعار الأغنام في صالح الجميع أصحاب الحلال والمستهلكين.. لكن من يفهم الشريطية الذين تلاعبوا بالأسعار وأوصلوها إلى هذه الأرقام الفلكية.. معقول ضحية بمبلغ ٣ آلاف ريال وتصل 4 آلاف ريال .. شيء فظيع”.

#تعداد_السعوديه_2022

وشهد شاهد من أهلها..

خبير سوق الماشيه يقسم بالله قسما عظيم بأن سوق الماشيه في أنحدار عمودي قوي وان المسئله مسئلة أيام وأطلق ضحيه سعرها ١١٠٠ريال اذا المواطن على عجل…

أذوه تجار وشريطية أسواق الماشيه وهددوه ليكتم شهادته.

نحن في عصر سيد شباب الأرض حفظه الله… pic.twitter.com/HNMCcsUXjb — فالح بن صقر (@falehsager) May 31, 2023

سبب تراجع الأسعار

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أيضا نشره المواطن عبدالقادر آل معيلي، من قلب سوق الأغنام، يقول إن السوق يشهد انهيارًا في الأسعار.

وعلق “آل معيلي” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول :” لليوم الثاني على التوالي انهيار أسعار الأغنام”.

وأرجع السبب في ذلك إلى :” ربما بسبب الحلال المستورد أو رخص الأعلاف أو كثرة العرض فاقت الطلب اليوم هذه طليان واغلبها يضحي”.

وأضاف معلقًا على الفيديو :” اليوم في السوق المركزي بمحافظة جدة وهو تصويري”.

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ردود أفعال متباينة

وأثار الفيديو تعليقات وردود مختلفة من المواطنين حول حقيقة هذا الأمر، فقال أحد المعلقين :” بعد التحية .. ما نشاهده بهذا المقطع هو سوق الجملة والذي لا يخدمنا كمستهلكين لأننا ناخذ بالتفريد إما لثلاجة أو لضيف”.

وتابع قائلا :” ونحن كمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار نرحب بالمستورد لأن السوق وللأسف يسيطر عليه الأجنبي بنسبة كبيرة، وغير ذلك أسعار الذبح لم تعد كالسابق ومبالغ فيها لذلك أقول أهلا بالمستورد وبكل صدر رحب”.

الانهيار غير صحيح

وأضاف آخر :” المحرج ما ينطق الألف ولكن ينطق الرقم الذي بعد الألف

عندما يقول ٦٦٠ فهو يقصد ١٦٦٠، كل ما يشاع بانهيار الأسعار غير صحيح.. نرجو من الله أن تعود الأسعار إلى المستوى المعقول فلا يتضرر المشتري ولا المربي”.

دخول المستورد

بينما علق آخر بالقول :” سوق الأغنام إذا ما استغلو المستهلك فترة رمضان وعيد الأضحى متى يستغلونه ! .. أتمنى فعلاً دخول المستورد وبشكل قوي للسوق وتشوف الشريطية يترجونك تشتري منهم ويرضى بالمكسب المعقول”.

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