إصدار مدونة سلوك للذكاء الاصطناعي والتزام أمريكا والاتحاد الأوروبي

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كشف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن مشروع “مدونة سلوك” مشتركة للذكاء الاصطناعي مفتوحة أمام الدول الديمقراطية على أساس تطبيق طوعي.

مشروع جديد

وفي الوقت نفسه، صرحت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمنافسة، مارجريتي فيستاجر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في السويد، قائلة: “سنعرض خلال الأسابيع المقبلة مشروع مدونة سلوك حول الذكاء الاصطناعي”.

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مجلس التجارة والتكنولوجيا

وكانت مسألة الذكاء الاصطناعي، من الموضوعات الرئيسة المطروحة خلال اجتماع لـ”مجلس التجارة والتكنولوجيا” الأوروبي الأمريكي في لوليا شمال السويد، في حضور مبتكر برنامج “تشات جي بي تي” الثوري سام ألتمان.

وأُنشئت هذه الهيئة، العام 2021، بين الدول الـ27 وواشنطن لطي صفحة الخلافات التجارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسب “إرم نيوز”.

وجاء في بيان ختامي، أن “الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، يتقاسمان وجهة النظر المشتركة، بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تنطوي على فرص كبرى، لكنها تطرح أيضًا مخاطر على مجتمعاتنا”.