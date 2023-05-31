22 يومًا على إغلاق الاشتراك في خدمة النقل المدرسي.. رابط التسجيل في نظام نور

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لم يتبقَ سوى 22 يوم على إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل 1445هـ.

من جهتها، دعت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” -الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي للمبادرة في التسجيل، قبل انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام.

التسجيل في خدمة النقل المدرسي

وأشارت رافد، إلى أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي متاح من خلال نظام نور الوزاري

عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

وأكدت رافد أن جميع طلبات التسجيل ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية.

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وأوضحت الشركة أن فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة والذي بدأ من 29 يناير 2023م جاء بهدف دراسة الطلبات وتحديد المسارات والاستعداد لتجهيز الأسطول وتقديم الخدمة وضمان توفرها في اليوم الدراسي الأول.

وأكدت جاهزيتها لنقل كامل الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 1.2 مليون طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة على متن أسطول حافلات يتجاوز 20 ألف حافلة ومركبة.

وقد جهزت بمعايير الأمن والسلامة والتقنيات الحديثة وأجهزة المراقبة الآلية للحافلات AVL، والتي يتم فحصها من خلال فريق ميداني رقابي وفق أفضل الممارسات، وعبر عدة تطبيقات وأنظمة تقنية ورقابية أنشأتها الشركة وطورتها وفق ضوابط ومعايير عالمية في خدمات النقل المدرسي.

وأوضحت “رافد” أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة.

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المستهدف من أجور التسجيل

وأضافت أن أجور التسجيل تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة.

وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علمًا أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، معفيون من أجور التسجيل.

يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000.

أو التواصل عبر البريد الإلكترونيCS@rafedsa.com، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (Rafedsaudi)، إضافة إلى موقعها الإلكتروني.

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