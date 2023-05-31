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نقابة المهندسين بدولة عربية تتحول لساحة حرب.. فيديو يكشف حجم الكارثة
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نقابة المهندسين بدولة عربية تتحول لساحة حرب.. فيديو يكشف حجم الكارثة

نقابة المهندسين بدولة عربية تتحول لساحة حرب.. فيديو يكشف حجم الكارثة

نقابة المهندسين بدولة عربية تتحول لساحة حرب.. فيديو يكشف حجم الكارثة
٠٩:٥٨:٠٣ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر على نطاق واسع العديد من الفيديوهات من داخل نقابة المهندسين المصرية، والتي وثقت هجوما على صناديق الانتخابات، التي تمت أمس من قبل عناصر مجهولة وقاموا بتحطيمها وتمزيق النتائج.

وعقب الهجوم وجه نقيب المهندسين طارق النبراوي، كلمة ذكر فيها أن حزب مستقبل وطن أساء لنا ولمصر وللأشخاص الذين اقتحموا قاعات الانتخابات مدعومين من الأمين العام، بحسب قوله.

نقابة المهندسين في مصر:

وكان مقطع فيديو متداول، وثق لحظة اعتداء أشخاص على المهندسين في مصر والاستيلاء على صناديق التصويت أثناء انتخابات النقابة أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو، دخول مجموعة من الأشخاص إلى أروقة النقابة بعد فرز الأصوات التي أظهرت تجديد الثقة في النقيب بأغلبية كاسحة، واعتدائهم على أعضاء الجمعية العمومية وكذلك تعمدهم تدمير الصناديق وبعثرة أوراق الاقتراع.

وهجم الأشخاص على أعضاء الجمعية العمومية والمسؤولين عن فرز الأصوات، وقاموا بضربهم وإسقاط الصناديق في مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الطاولات والكراسي.

وأيضا بحسب ما تم تداوله، فقد تم ذلك وسط وسط غياب تام للأمن، حيث تم اقتحام مقر انتخابات نقابة المهندسين وتحطيم صناديق الاقتراع؛ لإفساد الجمعية العمومية غير العادية بعد رفضها سحب الثقة من النقيب.

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الكلمات الدلالية:
اخبار مصر اشتباكات مصر نقابة المهندسين

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