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حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى عبر “صوتك مسموع”
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حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى عبر “صوتك مسموع”

حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى عبر “صوتك مسموع”

حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى عبر “صوتك مسموع”
١٠:١٠:٥٣ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع استفسار وجهه أحد المتابعين، حول طريقة تسجيل الشكوى عبر “صوتك مسموع”.

الطريقة الصحيحة 

وقال المتابع: “أردت تقديم شكوى على صوتك مسموع ويطلع لي صيغة الجوال غير صحيحة”.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين، بأنه لتقديم الشكوى بالطريقة الصحيحة، يجب أن يكون صيغة رقم الجوال المدخل يبدأ بـ ” 9665″

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دفعة يونيو

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن مجددا، موعد صرف دعم الدفعة 67 – لشهر يونيو لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”:لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل”بتاريخ 19/5/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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