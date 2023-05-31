الركود يهدد الاقتصاد الألماني.. وتراجع هو الأسوأ

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أشارت توقعات خبراء اقتصاديين إلى أن تراجع الاقتصاد الألماني ربما يحدث بوتيرة كبيرة تجعله الأسوأ بين اقتصادات الدول الصناعية الـ 7 في السنوات المقبلة.

الركود الأكبر

وينذر الركود، بشكل خطير، وبتحديات غير مسبوقة، الاقتصاد الألماني، الأمر الذي يجعله أكبر ركود منذ جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع “بيزنيس لايف”، والذي أشار إلى أن الاقتصاد الألماني سجل تراجعا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري.

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تراجع القطاع الصناعي

وخلال الأشهر الماضية، شهدت ألمانيا ضعفا في القطاع الصناعي وهو ما ترتب عليه تراجعا في القطاع التجاري، بينما أشارت بعض الإحصائيات إلى معدل النمو في 2023 هو 0%، حسب “الوطن”.

وتواجه اقتصادات عالمية، خلال الآونة الأخيرة، ركودا اقتصاديا، سبب أزمات داخلية أضرت بنمو هذه الدول، في ظل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية، والتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.

وهددت تداعيات جائحة كورونا، هذه الدول، ولا سيما أزمة سلاسل الإمداد التي زادتها الحرب، بجانب ظروف اقتصادية خاصة لكل دولة على حدة، مما تسبب في ارتفاع الأسعار عالميا على أكثر من صعيد.