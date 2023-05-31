الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الركود يهدد الاقتصاد الألماني.. وتراجع هو الأسوأ
الطائف الآن.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية (فيديو)
عبر شقيقه.. أول تعليق من “الدعم السريع” حول أنباء عن مقتل “حميدتي”
بالأرقام.. هذا ما استقبلته المدينة المنورة من ضيوف الرحمن حتى أمس
بهذه الخطوات.. اطلب تصريحك لدخول العاصمة المقدسة عبر منصة أبشر
8 علامات تشير لإصابة الطفل بـ “الرهاب الاجتماعي”

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

الركود يهدد الاقتصاد الألماني.. وتراجع هو الأسوأ

الركود يهدد الاقتصاد الألماني.. وتراجع هو الأسوأ

الركود يهدد الاقتصاد الألماني.. وتراجع هو الأسوأ
٠٩:٢٧:٢٦ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أشارت توقعات خبراء اقتصاديين إلى أن تراجع الاقتصاد الألماني ربما يحدث بوتيرة كبيرة تجعله الأسوأ بين اقتصادات الدول الصناعية الـ 7 في السنوات المقبلة.

الركود الأكبر

وينذر الركود، بشكل خطير، وبتحديات غير مسبوقة، الاقتصاد الألماني، الأمر الذي يجعله أكبر ركود منذ جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع “بيزنيس لايف”، والذي أشار إلى أن الاقتصاد الألماني سجل تراجعا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري.

اقرأ أيضا:

من ألعاب الجوع إلى الركود الاقتصادي.. هذا ما سيحدث بأمريكا عند نفاد الأموال

تراجع القطاع الصناعي

وخلال الأشهر الماضية، شهدت ألمانيا ضعفا في القطاع الصناعي وهو ما ترتب عليه تراجعا في القطاع التجاري، بينما أشارت بعض الإحصائيات إلى معدل النمو في 2023 هو 0%، حسب “الوطن”.

وتواجه اقتصادات عالمية، خلال الآونة الأخيرة، ركودا اقتصاديا، سبب أزمات داخلية أضرت بنمو هذه الدول، في ظل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية، والتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.

وهددت تداعيات جائحة كورونا، هذه الدول، ولا سيما أزمة سلاسل الإمداد التي زادتها الحرب، بجانب ظروف اقتصادية خاصة لكل دولة على حدة، مما تسبب في ارتفاع الأسعار عالميا على أكثر من صعيد.

الكلمات الدلالية:
اقتصادات العالم الاقتصاد الألماني الركود الاقتصادي الصناعة الألمانية جائحة كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.. لهذا السبب

الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.. لهذا السبب

١٢:٥٩ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 74.38 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 74.38 دولار للبرميل

٠١:٠٣ م، الجمعة، ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
المصارف العالمية تتنافس للعب دور في الطرح الأولي لـ«أرامكو»

المصارف العالمية تتنافس للعب دور في الطرح الأولي لـ«أرامكو»

٠٣:٢٢ م، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١٦
«دراسة» تكشف معوقات وحلول مشكلة البطالة في المملكة

«دراسة» تكشف معوقات وحلول مشكلة البطالة في المملكة

٠٥:٤٩ م، السبت، ٠٩ مارس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *