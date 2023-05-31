الطائف الآن.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء.

هطول أمطار على الطائف

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب “طقس العرب”، هطول أمطار غزيرة على الطائف مصحوبة برياح نشطة.

اقرأ أيضا:

توقعات الطقس: الرياض على موعد مع 4 أيام من الأمطار تبدأ بعد ساعات

حالة مطرية على الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من يوم غدٍ الخميس وتستمر إلى يوم الأحد القادم تشمل (الرياض، الدرعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، رماح، ثادق، الخرج، حوطة بني تميم، الحريق، البجادية، الدلم)

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

توقعات حالة الطقس

أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

اقرأ أيضا:

أهمها مكافحة السرطان.. ما هي فوائد الفقع وأضراره وعلاقته بالأمطار؟