مارسوا فعلًا مشينًا.. الإطاحة بـ 10 رجال ونساء في دولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الداخلية الكويتية من ضبط 5 رجال و5 نساء يقومون بممارسة أعمال منافية للآداب بشقق في المهبولة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “النهار” الكويتية، فقد تم ضبط عشرة أشخاص يعملون في معهد صحي يقومون بأعمال منافية للآداب.

وأوضحت أنه تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

السجن المركزي في الكويت:

وفي سياق آخر وبسبب ما وقع في السجن المركزي في الكويت، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، قراراً وزارياً بإيقاف كلاً من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل.وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد أمر أيضا تشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت يوم أمس الثلاثاء الموافق 30/5/2023 في السجن المركزي.

نزيل ينهي حياته:

وقبل أسبوع كلف وزير الداخلية طلال الخالد لجنة بالتحقيق في ظروف وملابسات واقعة إنهاء أحد النزلاء داخل السجن المركزي لحياته، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

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