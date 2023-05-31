أهمها مكافحة السرطان.. ما هي فوائد الفقع وأضراره وعلاقته بالأمطار؟

تواصل- فريق التحرير:

يُطلق على الفقع أسماء عدة، مثل “الكمأ”، “نبات الرعد”، “بنت الرعد”، “العبلاج”، “الترفاس”، وذلك بحسب توفره في كل دولة.

أسماء الفقع:

واشتهر الفقع في المجتمعات العربية باسم بنت الرعد، وفي الغرب باسم بطاطا البرق.

وفي المغرب العربي الكمأ أو الترفاس وفي بلاد شبه الجزيرة العربية الفقع، ويسمى نبات الرعد أو العبلاج في السودان.

علاقة الفقع بالمطر:

يرتبط الفقع بشكل وثيق بالأمطار المصحوبة بالبرق والرعد، حيث أنه لا يظهر إلا بعدها، لأن الفقع ينمو في المناطق الصحراوية تحت سطح الرمال.

ويعمل البرق على حدوث تفاعلات كيميائية معينة، وزيادة تركيز أكسيد النيتروجين في الهواء الذي يتفاعل مع قطرات المطر التي تسقط على الأرض.

مكونات وعناصر الفقع:

والفقع غني بالعناصر الغذائية الضرورية، مثل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والألياف والبروتينات، والأحماض الدهنية، ومضادات الأكسدة الهامة.

كما يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم والميكروبات، ما جعله ذات فوائد مذهلة للصحة، ويستعمل كثيراً في الطب البديل كعلاج للعديد من الأمراض.

فوائد الفقع

1-مكافحة السرطان: يعتبر مصدرًا هاماً لمضادات الأكسدة والمركبات الكيميائية التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم، وتمنع الضرر التأكسدي للخلايا، مما يحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

2- تحسين صحة العظام: يساعد الفقع في علاج هشاشة العظام، بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن الهامة، خاصة الكالسيوم والفوسفور، التي تقوي بنية العظام وتحميها من الضعف والهشاشة.

3- تعزيز صحة القلب: يساهم الفقع في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ورفع نسبة الكولسترول الجيد، لما يحتويه من مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن هامة، تعمل على ضبط مستويات ضغط الدم، وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

4- تقوية المفاصل: الفقع غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة المفاصل، حيث تعمل على تقليل آلام والتهابات المفاصل والعضلات، تعزيز ليونتها ومرونتها.

5- تقليل الالتهابات: يساهم في قتل البكتيريا الضارة التي تصيب مناطق مختلفة من الجسم وتتسبب في حدوث الالتهابات، حيث يعمل على تثبيط بعض الإنزيمات التي تساهم في الإصابة بالالتهاب، ويقلل من خطر تلف الخلايا والأنسجة.

أضرار الفقع:

قد يتسبب الفقع في حدوث بعض الآثار الجانبية حال تناوله بكميات كبيرة، مثل:

1-حدوث رد فعل تحسسي، خاصة لمن يعانون من المشاكل الجلدية بشكل مستمر.

2- تعرض الجنين لمشاكل خطيرة بالنسبة للحوامل.

3- من الممكن أن يزيد من مشاكل الجلد والبشرة.

4- اضطرابات ملحوظة في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخات.

5- زيادة فرص الإصابة بالتهابات في المعدة ومشاكل الأمعاء.

اقرأ أيضا

“الغذاء والدواء” تمنع دخول 12 طنًا من الفقع