“لتدوم” يوضح أفضل طريقة للاحتفاظ بالبطاطس أطول فترة ممكنة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، أفضل طريقة للاحتفاظ بالبطاطس لأطول فترة ممكنة.

وأكد برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن الاحتفاظ بالبطاطس، من خلال وضع البطاطس في مكان مظلم وبارد تتراوح برودته بين 7-11 مئوية يخليه أطول عمراً.

الحد من فقد وهدر الغذاء

وفي وقت سابق، وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم” نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء.

ونصح برنامج “لتدوم”، في تغريدة عبر “تويتر”، باتباع بعض السلوكيات للحد من هدر الغذاء كالتالي:

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سلوكيات للحد من هدر الغذاء

– الاستفادة من العروض وفق الحاجة

– التخزين الجيد للمواد الغذائية

– التأكد من تاريخ الصلاحية

الحفاظ على المنتجات الزراعية

وفي وقت سابق، وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحفاظ على المنتجات الزراعية وتفادي فقدها وعدم فسادها.

وقالت برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “خلك فطين واختار الصح عشان ما تفقد المنتجات الزراعية، وعليك بما يلي:

– احذر نقل الأغذية بشاحنات مكشوفة

– حفظ المنتجات الغذائية بشاحنات مبردة

وفي وقت سابق، حذر البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، من مخاطر الهدر سلبيات هدر النعمة والغذاء.

وقال برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “الهدر يؤثر على جوانب عديدة منها:

مخاطر هدر الغذاء

– إسراف وتبذير

– نزع للبركة

– تفريط بالنعم

– تضييع المال

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