إيقاف مسؤولين كبار في وزارة الداخلية الكويتية.. ماذا حدث؟

تواصل- فريق التحرير:

بسبب ما وقع في السجن المركزي في الكويت، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، قراراً وزارياً.

وتضمن القرار إيقاف كلاً من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل.

السجن المركزي في الكويت:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد أمر أيضا تشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت يوم أمس الثلاثاء الموافق 30/5/2023 في السجن المركزي.

نزيل ينهي حياته:

وقبل أسبوع كلف وزير الداخلية طلال الخالد لجنة بالتحقيق في ظروف وملابسات واقعة إنهاء أحد النزلاء داخل السجن المركزي لحياته، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

الإطاحة بمهربين:

وفي سياق موازٍ تمكن رجال دوريات إسناد عمليات أمن الأحمدي فجر أمس، من ضبط شخصين في منطقة المهبولة بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة.

ووفق مصدر، فإنه خلال سير إحدى دوريات إسناد عمليات مديرية أمن الأحمدي فجر أول من أمس في منطقة المهبولة، تم الاشتباه بسيارة فتم إيقافها، حيث اتضح أن سائقها ومرافقة بحالة تعاط وبتفتيشهما احترازيا عثر على سجائر حشيش وحبوب مخدرة وكيس به مادة الكيميكال بالإضافة إلى أدوات للتعاطي.

وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما يتعاطيان المواد المخدرة، وأنهما يحصلان عليها من وافد آسيوي، وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما مع كمية المواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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